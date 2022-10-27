В Башкирии стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года — 2022»

С 1 октября в Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2022». Проводится он в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы», а его миссия – поиск лучших практик решения социальных проблем. В рамках конкурса участники из разных регионов России будут обмениваться опытом друг с другом, что в итоге поможет вывести социальное предпринимательство на новый уровень.

Стать участником конкурса могут субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие официальный статус социального предприятия, либо социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

- Деятельность социальных предпринимателей значима и востребована. Они способствуют обеспечению занятости социально уязвимых граждан населения, оказывают качественные образовательные и социальные услуги, развивают культурную среду. В Республике Башкортостан уделяется особое внимание развитию и поддержке социального бизнеса, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

Подать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2022» можно до 20 ноября 2022 года. Сделать это можно, перейдя по ссылке https://cissrussia.ru. По всем дополнительным вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес» АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» по телефону +7 (347) 224-99-99 или электронной почте: lvova.ig@cmbrb.ru, gilmutdinova.sn@cmbrb.ru.

На сайте центра «Мой бизнес» также размещена полезная информация для участников конкурса.

В этом году организаторы принимают заявки от участников по восьми номинациям:

- лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей;

- лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Отдельные номинации выделены для субъектов некоммерческого сектора (СОНКО):

- лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей;

- лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми;

- лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания;

- лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий.