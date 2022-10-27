Башкирия получит более 227 млн рублей на развитие социальных пространств для молодежи

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Башкирия получит более двух сотен миллионов рублей на развитие социальных пространств для молодежи. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель региона поведал, что после открытия в Уфе молодежного центра «Йәшлек House», власти решили, что подобные центры необходимы и в других городах. Для этого начался поиск помещений и источников финансирования.

Региональный Государственный комитет по делам молодежи включил в заявку на участие во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» три объекта в Уфе, Нефтекамске и Учалах.

– Результат – Башкортостан получит субсидию в размере 227 883 500 рублей, это четвертый результат среди 42 регионов страны, – заявил Хабиров.