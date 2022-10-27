Радий Хабиров проведет прямую линию с жителями Башкирии уже сегодня

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 октября, в 19:00 глава Башкирии Радий Хабиров проведет прямую линию с жителями республики. Руководитель региона ответит на актуальные вопросы граждан в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».

Оставить вопросы главе республики все еще можно на его личной странице в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же, кстати, можно будет посмотреть трансляцию «Прямой линии».

Напомним, в прошлом году Радий Хабиров проводил прямую линию раньше – 8 сентября. Она длилась более четырех часов.