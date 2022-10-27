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Сегодня, 27 октября, ГИБДД Башкирии проведет массовые рейды среди водителей Чишминском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Проверки, как сообщает руководитель дорожной полиции республики, направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы будут уделять пристальное внимание тому, как перевозчики выполняют требования нормативных правовых актов при перевозке детей на автобусах.

Владимир Севастьянов в своей публикации попросил отнестись с пониманием к принимаемым со стороны правоохранителей мерам.