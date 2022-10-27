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Общество27 октября 2022 7:31

В Уфе стелу «Город трудовой доблести» откроют уже на следующей неделе

Открытие приурочено ко Дню народного единства
Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе стелу «Город трудовой доблести» откроют уже на следующей неделе. Об этом было заявлено вчера, 26 октбря, на рабочем совещании в городской администрации.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина башкирская столица была удостоена звания «Город трудовой доблести». Такой статус Уфа получила в связи с тем, что в годы Великой Отечественной войны его жители внесли значимый вклад в достижение победы. В связи с этим на набережной реки Белой будет установлена двадцатиметровая стела.

Сообщается, что все работы почти завершены, и открытие монумента, которое будет приурочено ко Дню народного единства, состоится ровно через неделю – 3 ноября.