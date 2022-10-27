В Уфе стелу «Город трудовой доблести» откроют уже на следующей неделе. Об этом было заявлено вчера, 26 октбря, на рабочем совещании в городской администрации.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина башкирская столица была удостоена звания «Город трудовой доблести». Такой статус Уфа получила в связи с тем, что в годы Великой Отечественной войны его жители внесли значимый вклад в достижение победы. В связи с этим на набережной реки Белой будет установлена двадцатиметровая стела.

Сообщается, что все работы почти завершены, и открытие монумента, которое будет приурочено ко Дню народного единства, состоится ровно через неделю – 3 ноября.