Фото: vk.com/ufafc

Новым главным тренером ФК «Уфа» назначен Арслан Халимбеков. Об этом сегодня, 27 октября, рассказала пресс-служба уфимского клуба.

Халимбеков начал свою карьеру тренера еще 1999 года в «Анжи». Ему удалось поработать в самарских «Крыльях Советов», пермском «Амкаре», национальной сборной Казахстана и с многими другими командами, среди которых, кстати, и ФК «Уфа». Там он одно время занимал пост старшего тренера в штабе Вадима Евсеева.

– Мы рады вновь приветствовать Арслана Шарапутдиновича в нашей команде! Желаем больших успехов и много побед! – написала рассказала пресс-служба «уфимцев».

Напомним, вчера, 26 октября, стало известно, что Денис Попов ушел с поста главного тренера ФК «Уфа». Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.