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Происшествия27 октября 2022 5:46

В Башкирии водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Трагедия случилась в Нефтекамске
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера около полуночи, 26 октября, в башкирском городе Нефтекамск произошла авария, в которой погибла 21-летняя девушка. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава республиканской ГИББДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на третьем километре объездной дороги. Неустановленный водитель наехал на молодую горожанку. Девушка получила тяжелейшие травмы, из-за которых она скончалась еще до приезда медиков. Виновник же аварии скрылся с места ДТП.

На данный момент правоохранители устанавливают автомобиль. Госавтоинспекция просят очевидцев аварии с дежурной частью ГИБДД по номеру 8 (347) 235-84-02 или же обратиться в ближайший отдел полиции.