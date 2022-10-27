«Салават Юлаев» второй раз подряд одолел «Ак Барс» в «Зеленом дерби»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В минувшую среду, 26 октября, на льду «Уфа-Арена» прошло уже второе за неделю «Зеленое дерби» - уфимский «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Предыдущий матч в башкирской столице завершился для «юлаевцев» поражением со счетом 0:3. Правда, в столице Татарстана совсем недавно, 22 октября, подопечные Виктора Козлова смогли поквитаться с «заклятыми друзьями» и одержали волевую победу со счетом 3:2.

Третье за сезон «Зеленое дерби» прошло при заполненной «Уфа-Арена» и завершилось уверенной победой «Салавата» - 4:1. Уже в первом периоде «юлаевцы» ринулись в атаку и на 7-й минуте открыли счет. Отличился Иван Дроздов, по результативному баллу на свой счет записали Александр Хмелевский и Николай Кулемин.

Под занавес первого игрового отрезка игроки «Салавата» удвоили преимущество в счете – шайбу в большинстве забросил Сергей Шмелев, ассистировали ему Александр Кадейкин и Михаил Науменков.

Во втором периоде нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов вернул интригу в игру и забросил шайбу – 2:1. Однако этот гол стал последним в матче для казанских хоккеистов.

Под занавес второго периода при игре в большинстве Сергей Шмелев сделал дубль, балл за результативность на свой счет записал Шакир Мухамадуллин. Счет стал 3:1 в пользу «юлаевцев». В третьем периоде точку в третьем за сезон «Зеленом дерби» поставил Владислав Картаев. С передачи Степана Санникова он установил окончательный счет встречи – 4:1.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в субботу, 29 октября. Соперниками дружины Виктора Козлова станут игроки «Барыса» из Астаны.