Мобилизованные уфимцы попросили у Хабирова отправить им гуманитарную помощь

Сейчас мобилизованные находятся в Пензе на боевом слаживании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованные уфимцы попросили главу города отправить им посылки с гуманитарной помощью. Так один из мобилизованных мужчин оставил сообщение на странице Радия Хабирова в соцсетях, где рассказал, что он сейчас проводит боевое слаживание в Пензе.

- Ребятам из Стерлитамака приходит гуманитарная помощь в виде всего необходимого (жгуты, наколенники, теплые шапки и балаклавы, рации). Нам от Уфы тоже не помешала бы такая помощь, — заявил Роман.

В свою очередь, в пресс-службе уфимской мэрии на запрос «Комсомолки» ответили, что помощь обязательно будет и очень скоро.

— Гуманитарная помощь будет обязательно организована и собрана. Наборы в виде всего необходимого отправят в Пензу для бойцов из Уфы на следующей неделе, — уточнили в городской администрации.