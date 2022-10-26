Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 16:14

Мобилизованные уфимцы попросили у Хабирова отправить им гуманитарную помощь

В уфимской мэрии заявили, что наборы со всем необходимым отправят в Пензу уже на следующей неделе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Сейчас мобилизованные находятся в Пензе на боевом слаживании

Сейчас мобилизованные находятся в Пензе на боевом слаживании

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованные уфимцы попросили главу города отправить им посылки с гуманитарной помощью. Так один из мобилизованных мужчин оставил сообщение на странице Радия Хабирова в соцсетях, где рассказал, что он сейчас проводит боевое слаживание в Пензе.

- Ребятам из Стерлитамака приходит гуманитарная помощь в виде всего необходимого (жгуты, наколенники, теплые шапки и балаклавы, рации). Нам от Уфы тоже не помешала бы такая помощь, — заявил Роман.

В свою очередь, в пресс-службе уфимской мэрии на запрос «Комсомолки» ответили, что помощь обязательно будет и очень скоро.

— Гуманитарная помощь будет обязательно организована и собрана. Наборы в виде всего необходимого отправят в Пензу для бойцов из Уфы на следующей неделе, — уточнили в городской администрации.