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Здоровье26 октября 2022 16:59

Число жертв ковида в Башкирии достигло 5882 человек

За минувшие сутки вирус унес жизнь еще одного жителя республики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Ежедневный уровень заболеваемости в регионе продолжает снижаться

Ежедневный уровень заболеваемости в регионе продолжает снижаться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 5882 человек. Так, опасный вирус унес за минувшие сутки жизнь еще одного жителя республики. Также по обновленным данным регионального Минздрава, за последние 24 часа заболели ковидом 278 человек, а общее число инфицированных с начала пандемии достигло уже 329262 человек. При этом уровень заболеваемости продолжает снижаться.

Продолжается и активное выздоровление – за сутки вылечились 212 жителей республики, а всего – 319775 человек.