В Башкирии врачи спасли пациентку с опасным сердечным заболеванием

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В Салавате врачи спасли пациентку, которая находилась буквально на волосок от смерти из-за опасного сердечного заболевания. Как рассказали в региональном Минздраве, 10 дней назад на скорой в больницу привезли 63-летнюю женщину, которая жаловалась на давящие боли в груди, сильную слабость и холодный пот. Проведя обследование, медики поставили диагноз – острый инфаркт миокарда. Это очень опасное состояние, при котором счет идет на минуты, поэтому врачи приняли решение – экстренно оперировать.

- Незамедлительно была выполнена коронарография (специальное исследование, которое позволяет визуализировать систему кровеносных сосудов), произведено стентирование артерии, - рассказал главврач больницы Ильшат Яппаров.