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Общество26 октября 2022 13:42

Прокурор Башкирии объявил предостережение Минстрою за срыв сроков строительства корпуса кардиоцентра

Состоялась выездная проверка с участием прокурора и чиновников
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня, 26 октября, Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин объявил главе Минстроя республики Егору Родину предостережение за срыв сроков строительства нового корпуса кардиологического центра в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство установило, возведение здания идет с отступлением от графика, эффективность выполнения работ является низкой, площадка не укомплектована рабочими, а отделка помещений проведена некачественно.

– В целях недопущения срыва строительства социально значимого объекта и введения помещений в эксплуатацию Игорь Пантюшин объявил и.о. министра строительства и архитектуры предостережение о недопустимости нарушения законодательства, – сообщила прокуратура.

Также прокуроры возбудили дела в отношении глав «Управления капитального строительства и предприятия «СУ-10» по статье за нарушение сроков исполнения контракта.