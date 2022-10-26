Прокурор Башкирии объявил предостережение Минстрою за срыв сроков строительства корпуса кардиоцентра

Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня, 26 октября, Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин объявил главе Минстроя республики Егору Родину предостережение за срыв сроков строительства нового корпуса кардиологического центра в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство установило, возведение здания идет с отступлением от графика, эффективность выполнения работ является низкой, площадка не укомплектована рабочими, а отделка помещений проведена некачественно.

– В целях недопущения срыва строительства социально значимого объекта и введения помещений в эксплуатацию Игорь Пантюшин объявил и.о. министра строительства и архитектуры предостережение о недопустимости нарушения законодательства, – сообщила прокуратура.

Также прокуроры возбудили дела в отношении глав «Управления капитального строительства и предприятия «СУ-10» по статье за нарушение сроков исполнения контракта.