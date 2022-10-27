В Башкирии полицейский подделал больничный, чтобы продлить себе отпуск

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В башкирском городе Мелеуз полицейский подделал больничный, чтобы продлить себе отпуск. О преступлении рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Устанвлдено, что прошлым летом бывший правоохранитель обратился к своему знакомому врачу за поддельным болничным. За незаконную услугу он заплатил пять тысяч рубелй.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями за мелкое взяточничество и использование заведомо поддельного официального документа
Экс-полицейский не признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы.
– Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сотрудника медицинского учреждения в настоящее время расследуется, – сообщила пресс-служба прокуратуры.