В Уфе ограничат движение на перекрестке Пархоменко и Чернышевского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 27 октября, в Орджоникидзевском районе Уфы закроют движение на одном из перекрестков. Об этом рассказала сотрудники пресс-служба городской администрации.

Как сообщают представители мэрии, из-за прокладки подземного электрического кабеля временно будет ограничено движение на пересечение улиц Пархоменко и Чернышевского. Данные меры продлятся пять часов – с 10:00 до 15:00.

– Пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее! – настоятельно рекомендуют сотрудники пресс-службы администрации башкирской столицы.