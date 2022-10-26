Перед бойцами из Башкирии в зоне СВО выступил народный артист Рамиль Бадамшин

Фото: vk.com/rambadam

Исполнитель авторских песен, заслуженный артист Башкирии Рамиль Бадамшин в зоне специальной военной операции перед бойцами из добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова. Об этом певец рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Артист приехал к бойцам с гитаром и дал перед ними небольшой концерт, а также вручил им памятные подарки от главы Башкирии Радия Хабирова.

– Эти глаза не забуду никогда, а их редкие, но самые искренние улыбки греют душу тем, что искорка еще цела и это спасает, успокаивает и нам важно помочь им ее сохранить, уберечь от выгорания. Храни вас Бог, братья! – написал певец в своей публикации.