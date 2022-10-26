В Башкирии мужчина, обидевшись на оскорбления приятеля, ударил его несколько раз ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мишкинском районе Башкирии мужчина напал с ножом на приятеля. Подробности происшествия рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Из предварительных данных следует, что в деревне Каргино 49-летний подозреваемый и его 43-летний товарищ вместе работали на ферме скотниками. После трудового дня приятели решил выпить. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Потерпевший обиделся на оскорбления собутыльника, взялся за нож, но был обезоружен и сам получил ранения в шею и в поясницу. Подозреваемый после произошедшего позвонил хозяину фермы, который впоследствии вызвал скорую помощь.

Потерпевший был доставлен в больницу, а подозреваемый – в отделение. Он сознался в содеянном и сейчас находится под стражей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью.