В Уфе из-за аварии сотни граждан лишились воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе коммунальной из-за аварии сотни граждан лишились воды. Об этом рассказало предприятие «Уфаводоканал».

Сообщается, что в городе произошли две утечки из земли: первая – на улице Юрия Гагарина, 12/1, вторая – на Грозненской , 69/6. По данной причине на этих объектах рабочим пришлось отключить водопровод.

Таким образом, холодной воды временно лишились дома под номерами два жилых дома на Гагарина и семь – на Грозненской. Также водопровод был отключен в трех частных дома Электровозном переулке и магазин на Грозненской.

В настоящее время ведется ликвидация утечек. «Уфаводоканал» принесла местным жителям извинения за возможные неудобства.