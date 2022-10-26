Уфимец изрезал подругу, прознав слухи о ее сексуальной жизни

Уфимец порезал ножом подругу, когда до него дошли слухи о ее сексуальной жизни.

Кровавая история произошла в Октябрьском районе Уфы в августе 2022 года. Местный житель распивал алкоголь в компании своего приятеля. В один момент друзья начали говорить о девушках, с которыми у них была половая связь. Гость заявил, что у него имелась близость с сожительницей хозяина квартиры.

Огорченный такой новостью мужчина схватил нож и бросился к своей подруге. Он несколько раз ударил ее острым предметом, отчего у ножа оторвалась рукоятка. Осознав содеянное, уфимец бросился оказывать пострадавшей первую помощь, а затем вызвал медиков и полицию.

В суде посчитали, что мужчина захотел именно расправиться со своей подругой. Его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 2,5 годам заключения.