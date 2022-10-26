В Уфе водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Уфе

В понедельник вечером, 24 октября, в Уфе водитель сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД по башкирской столице.

Авария случилась на проспекте Октября. Водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Бабушкина, во время поворота наехал на двух 16-летних подростков на пешеходном переходе. После произошедшего шофер покинул место ДТП. Несовершеннолетние получили различные травмы, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Сотрудники дорожной полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего, обратившись по телефону 8 (917) 490-19-71.