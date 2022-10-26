В Башкирии запустили в работу седьмую солнечную электростанцию

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 26 октября, в башкирском городе Агидель запустили новуюсолнечную электростанцию. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Запущенная СЭС – уже седьмая на территории Башкирии. Предыдущие шесть функционируют в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском, Гафурийском районах. Еще одна строится в Баймаке.

– Важно, что экологически чистую электроэнергию мы будем получать на площадях, которые до сих пор оставались невостребованными – там, где должно было располагаться строительное и энергетическое оборудование для так и не появившейся Башкирской АЭС, – написал в своей публикации Радий Хабиров.