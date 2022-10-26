Фото: vk.com/ufafc

Денис Попов ушел с поста главного тренера ФК «Уфа». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, «Уфа» и тренер расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию. Попов занял пост две месяца назад – в августе. Под его руководством команда сыграла 11 официальных матчей, три из которых завершились победой «уфимцев», три – ничьей, пять – поражением.

Стоит отметить, вместе с Поповым тренерский штаб покидает тренер-аналитик Виктор Тестоедов.

Клуб в своей публикации поблагодарил бывшего главного тренера за проделанную работу и пожелал удачи в будущих делах. В свою очередь, Денис Попов записал видеообращение с благодарностями.

– Хотел поблагодарить и сказать огромное спасибо всем, начиная от генерального директора за то, что дал возможность мне поработать здесь с командой. Огромное спасибо футболистам. Большое спасибо болельщикам, которые несмотря ни на что, на все эти ситуации вокруг клуба и команды в целом, приходят, поддерживают. Никогда не слышали мы, находясь в городе слова упреков. Ну а работу тренера в любом случае оценивают, в первую очередь, сами игроки, сам себя оценивать не могу. Дальше, я думаю, что самое главное, чтоб команда не опустила руки и постаралась держаться в этой непростой ситуации. Всем спасибо, – заявил уже бывший тренер клуба.