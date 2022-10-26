Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии самый большой транспортный налог заплатит владелец Lamborghini Huracan. Это следует из данных управления Федеральной налоговой службы.

Хозяину «Ламборгини» было начислено за 2021 год 287 тысяч рублей. Вторым самым дорогим автомобилем в республике собственник Mercedes-Benz AMG S 65, ему придется заплатить 284 тысячи. Замыкает данную тройку машин для богачей владелец Mercedes AMG G 63 с налогом на сумму в 263 тысячи.

Жители Башкирии в общей сложности должны заплатить 3,3 миллиарда рублей транспортных налогов. В сравнении с прошлым годом данная сумма выросла на 4,5%.