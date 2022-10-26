Протоиерей из Башкирии провел обряд крещения в зоне СВО

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Протоиерей из Башкирии Виктор Иванов провел обряд крещения в зоне специальной военной операции. Об этом батюшка рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Священнослужитель поведал, что двое бойцов изъявили желание креститься, однако для проведение обряда в лагере не оказалось тазиков, и военным пришлось импровизировать.

На поваленное дерево был поставлен ящик из-под боеприпасов, внутри его обложили полиэтиленовым мешком, также была установлена большая Казанская икона Божией Матери.

– Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком. Погода была, мягко сказать, прохладная – восемь градусов тепла, поэтому я старался произносить молитвословия в темпе. Вот так и родились два новых христианина Сергий и Иоанн, – рассказал отец Виктор.