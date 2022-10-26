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Происшествия26 октября 2022 7:17

В Башкирии мужчину, искавшего на трассе собаку, насмерть задавил КамАЗ

Трагедия случилась на шоссе Самара-Уфа-Челябинск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 26 октября, в Чишминском районе Башкирии грузовик насмерть сбил мужчину. О произошедшем рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась на шоссе Самара-Уфа-Челябинск. КамАЗ с цистерной сбил 33-летнего мужчину, а затем врезался с УАЗом. Пешеход получил тяжелейшие травмы и скончался прямо на месте ЧП. Водитель утверждает, что погибший в момент трагедии искал собаку, которая выпрыгнула из салона машины.

По факту случившегося в настоящее время ведется разбирательство.