В Башкирии стали производить стиральный порошок по стандарту халяль

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии начали производить стиральный порошок по стандарту халяль. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Необычный порошок производит дочка БСК «Эколь». В его составе вместо жиров животного происхождения используются ингредиенты на основе пальмового масла.

Руководитель региона заявил, что новый «Зифа Халяль» появится на прилавках в магазинах республики в ближайшее время. Также планируются поставки за рубеж.

– Ведутся переговоры со странами СНГ. В перспективе рассматриваем поставки в Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие государства, – рассказал Хабиров.