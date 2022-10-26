Власти Башкирии потратят более 40 млн рублей на ремонт столовой Минсельхоза

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На ремонт столовой Минсельхоза Башкирии власти готовы потратить несколько десятков миллионов рублей. Соответствующая информация появилась государственных закупок.

На выполнение работ подрядчика ищет региональное хозяйственное управление. Столовая расположена здании «Совет Министров БАССР» в Уфе на улице Пушкина. Здесь находятся Минсельхоз, Контрольно-счетная плата республики, Минцифры и другие ведомства.

Начальная максимальная контракта – 40 318 777,80 рублей. Средства на ремонт будут выделены из бюджета республики. Подрядчик должен будет провести «приспособление для современного использования помещений ресторана», а также заменить двери, сантехнику, потолки и пр. Помимо прочего, рабочие обновят системы вентиляции, отопления, электроснабжения и т.д.