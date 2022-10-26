Ишимбайский район Башкирии завалило снегом

Фото: Соцсети

Вчера днем, 26 октября, Ишимбайский район Башкирии обильным завалило снегопадом. По социальным сетям разлетелось видео, на котором мужчина запечатлел происходящее.

Автор видео ехал из Уфы домой. На перевале Аратау он остановил машину и зафиксировал на запись происходящее, а также поделился своими собственными впечатлениями.

– Низкая облачность, где-то десять сантиметров снега. На дороге ям не видно, пока морозов нет, – рассказал мужчина.

Напомним, недавно синоптики опубликовали данные о том, когда в Уфе выпадет первый снег. Это должно произойти уже совсем скоро.