Радик Юльякшин отправится в Казанское танковое училище

Фото: КВ

6 октября Радик Юльякшин споет для мобилизованных в Казанском танковом училище.

Уроженец Уфы Юльякшин получил славу далеко за пределами Башкирии. Артиста знают и любят во всех уголках страны, где звучит башкирская или татарская речь.

Портал «КВ» сообщает, что 26 октября Радик Юльякшин споет пункте сбора мобилизованных, расположенном на полигоне Казанского танкового училища. По всей видимости, артист хочет поднять настроение резервистам, проходящим боевое слаживание в столице Татарстана.

Ранее Юльякшин уже общался с мобилизованными жителями Башкирии в Казани. Назвать это полноценным концертом сложно, так как артист исполнил всего несколько песен под аккомпанемент живой гитары, а потом просто общался и фотографировался со своими слушателями из числа мобилизованных.