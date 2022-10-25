Корректировку проектно-сметной документации по госцирку в Уфе закончат в декабре 2022 года

Фото: Алан Марзаев/Вконтакте

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев сообщил о том, как продвигается работа над реставрацией Уфимского государственного цирка. На своей странице в социальных сетях 25 октября он сообщил, что в декабре 2022 года планируется завершить корректировку проектно-сметной документации.

По словам Марзаева, к настоящему моменту выполнены комплексные инженерно-изыскательские работы, а проектно-сметная документация согласована с Росгосцирком. В случае подтверждения финансирования будет получена положительная резолюция Главгосэкспертизы.