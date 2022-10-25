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Общество25 октября 2022 15:53

На Башкирию обрушится мокрый снег и температура до -9°

Синоптики пообещали в ближайшие два дня неблагоприятную погоду
Источник:kp.ru

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 26 и 27 октября. По данным метеорологов, на территории республики ожидается мокрый снег, а также температура до -9°.

Синоптики проинформировали, что завтра, 26 октября, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.

27 октября пройдет без существенных осадков с умеренным западным ветром. В тоже время температура воздуха резко упадет ночью до -4,-9°, днем будет от -1 до +4°.