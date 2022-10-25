«Я тебя завалю»: в Башкирии в доме после убийства нашли обгоревший труп на четвереньках

В Верховном суде Башкирии рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Нефтекамска. Суд приговорил фигуранта за убийство своего знакомого к 11 годам лишения свободы. Мужчина избил свою жертву, а после устроил поджог. Вскоре погибшего нашли в сгоревшем доме на четвереньках.

Преступление произошло в ноябре 2013 года, когда фигурант уголовного дела распивал вместе с несколькими друзьями алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, и несколько человек скрылись с места происшествия. Среди оставшихся был подсудимый и его знакомый, которого он решил убить.

Мужчина схватил для этого электрошокер. Несколько раз ударил им в шею, а после схватил стул и начал бить им по своей жертве. Всего он нанес не менее 30 ударов, сопровождая свои действия словами «Я все равно тебя завалю». Подумав, что потерпевший скончался, он поджег зажигалкой обои и веник, а после подпер дверь.

Запертый избитый мужчина в результате скончался, а после тушения пожара его обнаружили спасатели на четвереньках, головой к выходу из дома.