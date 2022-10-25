В Башкирии заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,1%

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В Башкирии выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, за прошлую неделю в республике респираторную болезнь подхватило 24 061 человек. По сравнению с позапрошлой неделей рост заболеваемости составил 9,1%.

Специалисты напоминают о необходимости прививаться от гриппа до начала эпидемиологического сезона, а также настоятельно рекомендуют воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, пользоваться защитной маской, соблюдать личную гигиену, время от времени проветривать помещение и употреблять продукты с содержанием витамина С.