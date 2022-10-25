Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 13:01

Роспотребнадзор опроверг слухи о распространении холеры в Башкирии

Последний завозной случай регистрировался в регионе 14 лет назад
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Башкирии опроверг слухи о распространении холеры в республике. Заявление об этом ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

По словам специалистов управления, распространяемая мессенджерах и социальных сетях информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов действительности не соответствует. Роспотребнадзор утверждает, из водоснабжения регулярно берутся пробы, которые в настоящее время соответствуют гигиеническим требованиям.

Ведомство отметило, что в последний раз случай возникновения холеры в Башкирии без последующего распространения возбудителя инфекции регистрировался в 2008 году из страны.