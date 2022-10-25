Роспотребнадзор опроверг слухи о распространении холеры в Башкирии

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Роспотребнадзор Башкирии опроверг слухи о распространении холеры в республике. Заявление об этом ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

По словам специалистов управления, распространяемая мессенджерах и социальных сетях информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов действительности не соответствует. Роспотребнадзор утверждает, из водоснабжения регулярно берутся пробы, которые в настоящее время соответствуют гигиеническим требованиям.

Ведомство отметило, что в последний раз случай возникновения холеры в Башкирии без последующего распространения возбудителя инфекции регистрировался в 2008 году из страны.