В Башкирии в очереди на жилье находится почти 8 тыс. детей-сирот

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии в очереди на жилье почти восемь тысяч детей детей-сирот. Об этом на заседании правительства республики рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Егор Родин.

Чиновник сообщил, что в списках на получение жилых помещений в Башкирии состоит 7 857 детей-сирот. В прошлом жильем власти обеспечили 762 ребенка, в течение текущего – 579 (всего планируется – 943).

Премьер-министр республики рассказал, что в регионе принята программа ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет.

– Принятая программа будет действовать до 2025 года и позволит обеспечить жильем более 4 тысяч человек. С этого года мы на 61% увеличили объем ее финансирования. Он превысил 1,5 миллиарда рублей, – заявил премьер.