Жители Уфы не смогли увидеть солнечное затмение из-за облачности

Фото: Роман ЗЛОБИН

Сегодня, 25 октября, случилось солнечное затмение, которое из-за облачности жители Уфы не смогли увидеть.

Как рассказали сотрудники пресс-службы уфимского планетария, сегодняшнее затмение особенное: на этот раз на пике Луна закрыла 0,81 часть солнечного диска.

Подобное затмение жители Башкирии в последний раз наблюдали 1 августа 2008 года. Тогда его фаза составила 0,8. В будущем что-то подобное произойдет лишь через восемь лет: Луна закроет Солнце на 90%.

Кстати, прямую трансляцию астрономического явления можно сейчас посмотреть на портале «Культура.РФ».