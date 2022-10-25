В Башкирии женщина нашла труп сына, которого ранее не смогла разбудить

В Белокатайском районе Башкирии мать утром обнаружила мертвого сына, которого не смогла разбудить ранее.

Как стало известно «КП-Уфа», история началась с того, что житель Белокатайского района решил помочь с заготовкой дров во дворе во дворе соседа. Мужчина вовремя не вернулся домой, поэтому его мать решила проверить, как у него дела. Она не нашла в открытом доме хозяина, зато обнаружила сына, который спал на диване в чужом диване. Женщина несколько раз попыталась разбудить его, но сын отказывался вставать. Убедившись, что ее сын крепко спит, мать ушла домой. Утром женщина вновь вернулась в дом соседа. Тот открыл дверь и испуганно попросил гостью вызвать медиков и полицию. Внутри дома мать нашла окровавленное тело сына.

Оказалось, что ночью между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома схватил топор и буквально изрубил им оппонента. Свои действия он объяснил тем, что погибший, якобы, показывал ему половой орган.

В итоге мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 11 годам заключения в колонии особого режима.