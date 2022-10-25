В Башкирии ожидаются снегопады и заморозки до -5°

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 26 октября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует из прогноза погоды, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой мокрый снег, на юго-востоке – умеренный. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до 0,-5°. Днем будет теплее, но все ненамного, воздух прогреется до -1, +4°.

Автолюбителям стоит быть внимательнее в эти ночь и утро, поскольку на автодорогах ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров. На некоторых участках также прогнозируется гололедица.