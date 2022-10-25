В Башкирии производство алкоголя выросло на 3,5%

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В Башкирии выросло производство крепкого спиртного. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства торговли и услуг.

Согласно данным ведомства, за первые девять месяцев текущего года в республике было произведено 3,52 миллионов декалитров крепкого алкоголя, что на 3,5% больше, чем в том же периоде в 2021-ом.

В настоящее время, как сообщает Минторг, в Башкирии функционирует 1503 организации, занимающиеся розничной продажей спиртного. Ими с января по сентябрь этого года было реализовано 3,66 миллионов декалитров крепкого алкоголя продукции с ростом на 4,6% к тому же периоду 2021-го года.