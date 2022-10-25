В Уфе из-за аварии десятки людей лишились воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 25 октября, в Октябрьском районе Уфы десятки людей лишились воды из-за коммунальной аварии. Об этом рассказало предприятие «Уфаводоканал».

Как сообщает компания, возле дома №12/1 на улице Юрия Гагарина была обнаружена утечка из земли. В связи с этим специалистам пришлось провести отключение водопровода.

Таким образом, без холодной воды временно остались жилые дома под номерами 12, 12/1, 12/2 на улице Юрия Гагарина .

Предприятие «Уфаводоканал» в своей публикации принесло извинения гражданам за возникшие неудобства.