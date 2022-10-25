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Общество25 октября 2022 9:53

Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные

Частичная мобилизация в республике завершится 28 октября
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24. Башкортостан» рассказал военный комиссар республики Михаил Блажевич.

По словам военкома, частичная мобилизация в республике завершится 28 октября. После этого дня отправки войска и вручение повесток прекратятся.

Тем не менее, те, кто получил повестки до 28-го числа, должны будут прийти в военный комиссариат и объяснить причину неявки, затем отметиться и отбыть домой.

Напомним, недавно власти Башкирии рассказали, что мобилизованные отцов троих детей будут возвращены домой. Часть из них уже вернулась домой.