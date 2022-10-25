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Общество25 октября 2022 9:30

Мобилизованные из Башкирии отцы троих детей вернулись домой

Мужчин отозвали из воинской части в Свердловской области
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мобилизованные из Белокатайского района Башкирии отцы троих детей вернулись домой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитет Масхут Минигалин.

Мужчин их рядового и сержантского состава, как поведал чиновник, отозвали из воинской части в Свердловской области и возвратили домой к семьям.

Минигалин лично встретился с многодетными отцами обсудил с ним вопросы, касающиеся потребностей резервистов из Башкирии.

– В ближайшее время планируем поездку к мобилизованным бойцам в Елань, – добавил глава Белокатайского района.