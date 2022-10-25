В Башкирии на новые спортивные объекты потратят 748 млн рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии на строительство новых спортивных объектов потратят 748 миллионов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Средства из федерального бюджета (часть вложат частные инвесторы) были выделены на четыре объекта: универсальный спортивный комплекс «Мед» в уфимской Деме, спортцентр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске, два физкультурно-оздоровительных комплекса в башкирской столице – в Сипайлово и Зеленой роще.

.Комплексы, как отметил Хабиров, буду построены по проекту «Бизнес-спринт».

– Занятия спортом должны быть доступны каждому жителю нашей республики, независимо от возраста, степени подготовки и места жительства. Многое уже сделано в этом направлении, будем продолжать, – отметил в своей публикации глава Башкирии.