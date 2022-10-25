В Башкирии водитель «Нивы» разбился насмерть, съехав с 6-метровой скалы

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 25 октября, в Белорецком районе Башкирии произошла авария, в которой погиб водитель отечественного автомобиля. О трагедии в своем телеграм-каналае рассказал Владимир Севастьянов.

Авария случилась возле села Зигаза. 59-летний мужчина за рулем «Лада Нива» съехал шестиметровой скалы. Машина перевернулась, водитель получил тяжелейшие травмы, из-за которых он скончался.

Специалисты взяли образцы крови погибшего. Будет проведено химико-токсикологическое исследование, что определить его состояние в момент ДТП.