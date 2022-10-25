В Башкирии из-за ДТП с фурой образовалась гигантская пробка

Фото: Соцсети

В Белорецком районе Башкирии из-за ДТП с фурой образовалась гигантская пробка. О происшествии рассказали пользователи социальных сетей.

Судя по опубликованным фотографиям, авария произошла на дороге возле горы Уралтау. Из-за произошедшего образовалась огромная пробка из большегрузных машин.

«КП-Уфа» обратилась в региональную Госавтоинспекцию. Нас заверили, что в настоящее время информацию по факту случившегося уточняется.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 октября, на въезде в Уфу со стороны моста через Белую реку образовалась многокилометровая пробка. Свидетели рассказали, что причиной стали две небольшие аварии по пути, которые заняли две полосы.