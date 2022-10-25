В Башкирии женщина, избивавшая своих троих маленьких сыновей, предстала перед судом

Фото: Рустем АХУНОВ

В Кушнаренковском районе Башкирии женщина, избивавшая своих детей, предстала перед судом. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с сентября 2021 года по март текущего женщина регулярно избивала ногами, руками и ремнем своих трех сыновей, самому младшему из которых четыре года (двум остальным семь и десять лет). Физическое насилие, как отмечается, сопровождалось матерными оскорблениями. Также она не чуралась распивать алкоголь в присутствии детей.

Женщину признали виновной в совершении преступления предусмотренного статьей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Обвиняемая свою вину признала. Кстати, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание двоих младших детей.

Жительницу Кушнаренковского района приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

– В настоящее время мальчики находятся у отцов, женщина лишена родительских прав, – сообщила республиканская прокуратура.