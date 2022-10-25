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Общество25 октября 2022 5:14

В нескольких городах и районах Башкирии до сих пор собирают мусор в мешках, а не в контейнерах

Этот вопрос власти планируют решить до конца 2023 года
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких городах и районах Башкирии до сих пор остается мешочный сбор мусора. Об этом сообщил Центр правления республикой, ссылаясь на данные регионального Министерства экологии.

Согласно информации ведомства, в начале текущего года подобный метод сбора отходов сохранился в Уфе и Стерлитамаке, а также в Белорецком и Зилаирском районах. Планируется, что уже к концу следующего года в данных населенных пунктах мешочный сбор заменят контейнерные площадки.

Напомним, вчера, 24 октября, на совещании в правительстве Башкирии Андрей Назаров поручил Минэкологии совместно с регоператорами проработать возможность выделения льгот семьям участников СВО. Семьи мобилизованных будут освобождены от платы за вывоз мусора.