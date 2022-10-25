В Башкирии семьи мобилизованных освободят от платы за вывоз мусора

Премьер-министр добавил, что к 2030 году в регионе мусор должен сортироваться в 100% объеме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 октября, на совещании в правительстве Башкирии Андрей Назаров поручил Минэкологии совместно с регоператорами проработать возможность выделения льгот семьям участников СВО, сообщает пресс-служба правительства.

К вечеру уже данный вопрос решили, а порядок получения льготы во время брифинга о мерах поддержки участников СВО озвучил министр экологии Нияз Фазылов.

- Каждый регоператор принял решение, что все члены семей мобилизованных будут освобождены от оплаты. Для этого необходимо обратиться либо в клиентский офис, либо через личный кабинет. Нужно предоставить справку о составе семьи и документ из военкомата, что член семьи мобилизован. Вся информация есть в социальных сетях регоператоров, - сказал Фазылов.

Близкие бойцов могут сделать перерасчет и получить средства обратно за оплаченные месяцы, которые мужчина провел в зоне СВО.