Названа дата, когда в Уфе выпадет первый снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики утверждают, что первый снег выпадет в Уфе 1 ноября. Это следует из данных, которые были опубликованы на метеорологическом ресурсе «Gismeteo».

В первый день последнего месяца осени, согласно прогнозу, жителей башкирской столицы ждет пасмурная погода. Ветер будет 11 метров в секунду, температура воздуха составит 0, -2°. Однако, несмотря на холода, осадки в качестве мокрого снега будут не особо обильными.

Напомним, уже завтра, 5 октября, Башкирию накроют снегопады и дожди. Температура воздуха упадет до -2°.