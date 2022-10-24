В Башкирии COVID-19 заразилось еще 283 человека

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В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заразилось еще 283 человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года COVID-19 был зарегистрирован у 328 704 граждан. В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии находится 229 человек, в числе которых 160 людей старше 60 лет. Проходят лечение на дому 3 436 человек, среди них 1 031 пожилой пациент.

За последние 24 часа с выздоровление было выписано 266 граждан, с начала пандемии – 319 161.

В республике также продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за пришедший день получило 2 873 человека (всего – 3 375 661), второй – 4 978 (3 180 247).