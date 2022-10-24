Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 13:47

В Башкирии приставы сожгли контрафактную меховую одежду

Изделия были изъяты в рамках внеплановой проверки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Федеральная служба судебных приставов по Башкирии

Фото: Федеральная служба судебных приставов по Башкирии

В Башкирии сожгли контрафактную меховую одежду. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что бизнесмен допустил продажу женской дубленки, пальто овчина с отделкой из меха енота и два полушубков из меха норки без маркировки и нанесения предусмотренной законодательством информации. В связи с этим предприниматель был привлечен к административной ответственности.

Бизнесмен был подвергнут штрафу, также у него были конфискованы все четыре меховых изделия, которые впоследствии были сожжены в печи.